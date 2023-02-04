Bursaspor - Çorum FK: 0-3

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Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Tayfun Sarı, Uğur Başdaş, Denizcan Şahin

BURSASPOR: Deniz Aydın - Furkan Emre Ünver (Dk. 66 Baran Karagöz), Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Bilal Güney (Dk. 66 Abdullah Tazgel), Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz (Dk. 74 Melih Sağlam), Seçkin Batuhan Fırıncı (Dk. 74 Hasan Ayaroğlu), Çağatay Yılmaz (Dk. 66 Mustafa Genç)

ÇORUM FK: Ali Türkan Salih Zafer Kurşunlu, Serkan Yavuz, Hurşit Taşçı, Fatih Solmaz, Erkan Kaş (Dk. 77 Berkay Değirmencioğlu), Suat Kaya, Selim Ilgaz (Dk. 64 Gökhan Karadeniz), Murat Yıldırım (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Atakan Cangöz (Dk. 64 Timur Temeltaş), Sinan Kurumuş (Dk. 81 Muhammed Yıldırım)

GOLLER: Dk. 54 Selim Ilgaz, Dk. 69 ve Dk. 73 Suat Kaya (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Kubilay Sönmez (Bursaspor), Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Fatih Selimhan Solmaz (Çorum FK)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, 23'ncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-02-04 16:29:14



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