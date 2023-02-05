Bursa´da otoyolda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

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Hasan BOZBEY-Kazım BULUT/BURSA, (DHA)-BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-Kazım BULUT

2023-02-05 12:09:48



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