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Doğu Perinçek: MHP, AK Parti'ye de zarar veriyor

DHA

Doğu Perinçek: MHP, AK Parti'ye de zarar veriyor


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı´nda yer almayacaklarını söyledi. MHP´nin AK Parti´ye zarar verdiğini ifade eden Perinçek, "MHP kriko durumunda. Kişiliğini kaybetti. Kişiliğini kaybedince de vatanseverler, milliyetçiler kopuyorlar. Sonuç itibariyle o ittifak müttefiklerini yiyor, bitiriyor. Dolayısıyla AK Parti'ye de zarar veriyor. Vatan Partisi'nin o koşullarda Cumhur İttifakı'nda yer alması Türkiye'nin menfaatine olmaz" diye konuştu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin üye katılım törenine katılmak üzere dün Bursa´ya geldi. Partiye katılanları tebrik ederek rozetlerini takan Perinçek, bugün ise basın mensuplarıyla buluştu. Bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Perinçek, seçimlerle ilgili konuştu.
Seçimlere Vatan Partisi olarak tek başına katılacaklarını işaret eden Perinçek, partisinin seçimlerde güneş gibi doğacağını söyledi. Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın arasında yer almayacağını da belirten Perinçek, şunları söyledi:
 "Vatan Partisi seçimlere tek başına girecek. Bizim o bocalamalara ortak olmamamız lazım. Bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yerli cephede konumlanıyorlar. Bu güzel bir şey ama o konumlarının gerektirdiği tutarlılık, kararlılık, Türkiye'nin karşılaştığı sorunların ciddiyeti ve ağırlığı konusunda çeviklik, bunları göremiyoruz. Onun için Türkiye'yi sadelik ve gerçeklikle anlatan ve çözümleri gösteren seçeneği ayakta tutmamız lazım. Cumhur İttifakı ise müttefiklerini yiyor. MHP'yi bitirdi. İttifak yanlış. İttifakın kendisi yanlış değil ama koşulları yanlış. Beraber Türkiye'yi yönetmiyorlar. MHP kriko durumunda. Kişiliğini kaybetti. Kişiliğini kaybedince de vatanseverler, milliyetçiler kopuyorlar. Bu AK Parti'nin ve MHP'nin hatasıdır. MHP'nin seçim sloganı;  'Adayımız belli, kararımız net'. Burada hiç ekmek, su, Türkiye'ye vaat edilen, Türkiye'yi ilgilendiren bir şey var mı? 'Adayımız belli, kararımız net', ne var burada? Demir yok, çelik yok, ev yok, kira problemi yok. Hiçbir problem yok. Eskiden MHP'nin milli onur, milli duruş, milli güç, vatanseverlik gibi iddiaları vardı. Onun yerini tamamen kuyrukçu sloganlar aldı. Sonuç itibariyle o ittifak, müttefiklerini yiyor, bitiriyor. Dolayısıyla AK Parti'ye de zarar veriyor. Vatan Partisi'nin o koşullarda Cumhur İttifakı'nda yer alması Türkiye'nin menfaatine olmaz."
`VATAN PARTİSİ GÜNEŞ GİBİ UFUKLARINDAN DOĞACAK´
Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüksek oy alacağını söyleyen Perinçek, "Amerika'nın namluları Türkiye'ye dayandı. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık dış borcu artık kaldırılamaz hale geldi. Tarih, Vatan Partisi'ni çağırıyor. Vatan Partisi bu günler için kuruldu. Atatürk neden 1919'da çıktı? Neden Atatürk 1908'de, 1911'de çıkmadı? Tarihsel koşullar, o büyük çözümleri ortaya getiriyor. Vatan Partisi'nin oy alacağı zaman şimdi. Çünkü Vatan Partisi Türkiye için bir ameliyat, bir devrim öngörüyor. Devrimci bir program yapmış. O devrimci programın bir zamanı var. Siz güneşin doğmasını iple erkene çekemezsiniz. Vatan Partisi güneşin doğması gibidir. Güneşin doğmasının bir zamanı var. Türkiye karanlıktan çıkma zamanına geldi. Şafak vaktine geldi. Vatan Partisi de şimdi güneş gibi ufuklarından doğacak. Bunun için biz parti olarak hiçbir zaman yüksek oylar alacağız, demedik. Şimdi yüksek oy alacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-02-06 13:27:59

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