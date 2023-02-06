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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa kar yağışının etkisi altında; Uludağ´a çıkışlara izin verilmiyor

DHA

Bursa kar yağışının etkisi altında; Uludağ´a çıkışlara izin verilmiyor


Esra TÜRKERMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da şiddetinin artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının 90 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar çıkamıyor.
Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca sürüp, sabah şiddetini artıran yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı, 2 santimetreye ulaştı; eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 1 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde de kar yağışı, 4 gündür aralıklarla sürüyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaştı.
BÜYÜKŞEHİR 1305, KARAYOLLARI 200 PERSONELLE TEYAKKUZDA
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor. Kent genelinde 465 iş makinesi ve kamyon ile 1305 personel, 7/24 esasına dayalı olarak görev alıyor. Kent merkezi ile 17 ilçede çalışma yürüten ekipler, yolların kapanmaması için teyakkuza geçti. Karayolları ekipleri de 37 bıçaklı kamyon, 13 greyder, 11 yükleyici, 3 rotatif olmak üzere toplam 64 araç ve 200 personelle Bursa'yı diğer illere bağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
ULUDAĞ'DA TİPİ VE FIRTINA; KAR KALINLIĞI 90 SANTİMETRE
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da ise 27 Ocak'ta başlayan kar yağışı 11 gündür sürüyor. Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. Sömestir tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilcilerle birlikte, dün Uludağ yolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı araçların gün içinde şiddetini arttıran kar nedeniyle kayganlaşan yolda hasarlı kazalara karışması ve kayan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücüler, Uludağ Oteller Bölgesi'nden şehir merkezine inmek için 1,5 saat boyunca trafikte yavaş ilerleyebildi.
ULUDAĞ'A ÇIKIŞ İÇİN 'KIŞ LASTİĞİ' VE 'ZİNCİR' ŞARTI
Hafta boyunca kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bölgede, bugün de tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. Hem kış lastiği olan hem de zinciri takılı bulunan araç sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilirken, Uludağ yolunun 6'ncı kilometresindeki Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı noktasından itibaren jandarmanın denetimleri başlıyor. Karayolları ekipleri de 35 personel ve 10 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN
2023-02-06 13:34:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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