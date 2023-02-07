Bursa´daki kazada hayatını kaybeden anne ile 2 kızı, nişandan dönüyormuş



Esra TÜRKERMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da meydana gelen kazada, Özlem Savun´un (37) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptıktan sonra savrularak, kaza yapan başka otomobil ve yardım için sağ şeritte duranların 2 aracının arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Serpil Terzi (47) ile kızları Betül Nur (25) ve Naz´ın (15), cumartesi günü Bursa´ya yakınlarının nişanına katılmak için geldiği ve İstanbul´a dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren Cansu Bağış'ın (23) da hafta sonu tatilini geçirmek için akrabalarının yanına geldiği Bursa'dan İstanbul'a dönmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Kaza, pazar günü saat 11.00 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Özlem Savun´un yönetimindeki 34 ZM 9005 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yolda savrulup, kaza yaparak sağ şeritte duran Yakup Terzi (57) yönetimindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil ile yardım için duran Bünyamin Sivri'nin (34) 34 BLK 062 plakalı otomobili ve Şehmuz Karabulut yönetimindeki 34 NK 7990 plakalı otomobilinin arasına daldı. Otoyol güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobil başında bekleyenlerin, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak otoyola düştüğü anlar yer aldı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cansu Bağış, Serpil Terzi, Naz Terzi ile Betül Nur Terzi´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri ile yolcular Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34), Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi´nde tedaviye alındı. kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken,cenazeler de Adli Tıp Kurumu´ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere İstanbul´a gönderildi.

OTOMOBİL, ARALARINA DALDI

Kazada yaşamını yitiren Serpil Terzi´nin, eşi Yakup, kızları Betül Nur ve Naz ile Bursa´ya yakınlarının nişanına katılmak için geldiği öğrenildi. Cumartesi akşamı nişan törenine katılan Terzi ailesi, İstanbul´daki evlerine dönmek üzere Yakup Terzi yönetimindeki otomobil ile pazar sabahı yola çıktı. Yakup Terzi´nin kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarpan otomobil, savrularak yolun sağ şeridine geçti. Otoyolda seyir halindeki 2 otomobilin sürücüsü de hasarlı kaza sonrası sağ şeritte bekleyen aileye yardım etmek için durdu. Bu sırada Özlem Savun´un kullandığı otomobil, 3 otomobil ve başında bekleyenlerin arasına daldı.

Serpil Terzi ile kızları Betül Nur ve Naz ile kazada yaşamını yitiren Cansu Bağış´ın da hafta sonu tatili için İstanbul´dan Bursa´ya geldiği öğrenildi. Kuyumcu olan Bağış, bir kuzenini ailesinin yanına bırakıp diğer kuzeni Şehmuz Karabulut ile İstanbul'a dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

PROFESYONEL VOLEYBOLCU

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Naz Terzi'nin profesyonel olarak voleybol oynadığı öğrenildi. Spor kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında ise "Set Voleybol ailesine ve voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz. Set Voleybol Küçük A ve Yıldız B takım sporcusu Naz Terzi´nin ve ailesinin elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Naz´ımız, güzel yürekli sporcumuz melek olmuştur" denildi.

Naz Terzi ile ablası Betül Nur ve annesi Serpil Terzi, İstanbul Yenibosna Cemevi´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2023-02-07 10:16:55



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