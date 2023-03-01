Dere yatağına düşen hafif ticari araçtan yara almadan çıktı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, takla atıp, dere yatağına düşerken yan yatan hafif ticari araçtan kendisi çıkan Sibel A. (40), yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Ara sokağa dönüş yapmak isteyen Sibel A.'nın kullandığı 16 KBA 01 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Bedre Deresi yatağına takla atarak düştü. Yan yatan araçtan kendisi çıkan Sibel A., kazadan yara almadan kurtuldu. Hasar alan hafif ticari araç ise çekici ile dere yatağından çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-01 15:49:38



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