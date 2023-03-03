Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken TIR´ın çarptığı kamyonetin sürücüsü Ali Fuat Yetim (57) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 19´uncu Mobilya Sokak´ta meydana geldi. Bayram Yıldızer (32) yönetimindeki 33 EGG 56 plakalı TIR, Güzide Sokak´tan çıkış yapan Ali Fuat Yetim idaresindeki 16 FAH 56 plakalı kamyonete yandan çarptı. Savrulan kamyonet, akaryakıt istasyonunun bahçe tellerine çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kamyonet sürücüsü Ali Fuat Yetim araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yetim´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-03 12:01:14
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