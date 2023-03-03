Yangına müdahale ederken çatının çökmesiyle düşen 3 itfaiyeci, çalışmaya devam etti



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangını söndürmeye çalışan 3 itfaiye erinin çıktıkları çatı çöktü. Evin içine düşen itfaiyeciler hemen toparlanıp yangını söndürmeye devam etti.

Yangın saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Övgü sokakta bulunan Mehmet Eren'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. O sırada çatıya çıkan 3 itfaiye eri, söndürme yaparken çatının çökmesi üzerine evin içine düştü. Şans eseri yara almayan itfaiye erleri, söndürme çalışmasına devam etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-03 19:37:37



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