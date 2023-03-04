Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü, 'Havaya ateş etmek istedim' dedi (2)

Küvetler neden bu kadar küçük?

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TUTUKLANDI

Bursa'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi (35) yolda tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Çağan (37), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. (DHA)Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-03 23:52:20



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