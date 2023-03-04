BURSA´da iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 23:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'ndeki kullanılamayan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-DetaylarHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)
DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-03-04 00:38:49
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