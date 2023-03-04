En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BURSA´da iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 23:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'ndeki kullanılamayan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Yangından görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-04 00:38:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.