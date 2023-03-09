Plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp, trafikte ilerledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da sürücünün, plakasını kapattığı motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüler, gece saatlerinde Bursa-Ankara kara yolunda kaydedildi. İnegöl ilçesinden Bursa istikametine giden ve plakasının bir bölümü bezle kapatılan motosikletine yüzüstü yatan sürücüsü, trafikte ilerledi. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanıp, zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü, diğer sürücülerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-09 11:25:57
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