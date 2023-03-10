Bursaspor Kulübü: Maçta spor dışı bir aklın devreye girdiğini net olarak görebilirsiniz



İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında oynanan olaylı Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan olaylar ve PFDK'nın kulübe verdiği 9 maçlık cezayla ilgili açıklamalarda bulunan Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Maçta spor dışı bir aklın devreye girdiğini net olarak görebilirsiniz. Her ne kadar tasvip etmesek de, olayları ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta yaşanılan olayların bir karşılığı olarak görebiliriz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci haftasında oynanan Bursaspor Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılırken, mücadele öncesinde açılan pankartlar ve sonrasında yaşanan olaylar tepkiye neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 9 Mart tarihli kararında ev sahibi ekibi 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezasına çarptırdı.

"BURSA KENTİ VE BURSASPOR CAMİASI BUNLARI HİÇ HAK ETMEMEKTEDİR"

Yaşanan saha olayları ve PFDK'nın 9 maç seyircisiz oynama cezası ile ilgili açıklamada bulunan Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Maçta spor dışı bir aklın devreye girdiğini net olarak görebilirsiniz. Her ne kadar tasvip etmesek de, olayları ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta yaşanılan olayların bir karşılığı olarak görebiliriz. Çünkü ilk maçta Bursaspor kafilesinin maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrası yaşanılan olayları, canlı yayının iptal edilmesi sonrasında sadece Diyarbakır'a giden Yeşil Beyazlı kafiledekiler bilmektedir. Bursaspor'a karşı oynanan ve amacına ulaşıp ulaşmadığı tartışılacak olan olayların tamamen bazı güçler tarafından provoke edildiği gerçeğini unutmamalıyız. Çünkü büyük Bursaspor camiası ve Bursa kenti ırkçılık ile suçlanmakta ve bunu hiçbir zaman hak etmemektir. Yaşanılan olaylar maçı izlemeyen bazı siyasiler ile yazılı ve görsel ulusal basın organları tarafından anlamsız bir şekilde gündeme getirilmekte ve Bursaspor camiası linç edilmek istenmektedir. Bursa kenti ve Bursaspor camiası bunları hiç hak etmemektedir" şeklinde konuştu.

"9 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASINI DA ŞİDDETLE KINIYORUZ"

PFDK'nın Bursaspor'a yönelik 9 maç seyircisiz oynama kararını kınadıklarını belirten Sakder, "Bazı karanlık güçlerin sinsice ve kurnazca yapmış oldukları provokasyon kokan eylemler Bursaspor Kulübümüz ve Bursa halkı üzerinden oynanmak istenen bir oyunun parçasıdır. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun olaylar ile ilgili vermiş olduğu bugüne kadar görülmemiş 9 maç seyircisiz oynama cezasını da şiddetle kınıyoruz ve bu adil olmayan karar ile ilgili olarak, ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklar ve felaketler karşısında birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemde kendilerini bir kez daha insafa ve sağduyuya davet ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN

2023-03-10 17:51:44



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