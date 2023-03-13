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Dolandırıcılar, suçta kullanılan tablet ve bilgisayarları yakalanmamak için kırmış

DHA

Dolandırıcılar, suçta kullanılan tablet ve bilgisayarları yakalanmamak için kırmış


Kazım BULUT/ BURSA, (DHA)BURSA merkezli telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen 'Bakiye-1' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13´ü, tutuklandı. Banka kredisi için ödenen sigorta parasını iade edecekleri yalanıyla 23 kişiyi dolandıran şüphelilerin, dolandırıcılıkta kullandıkları ve IP adresleri tespit edilen tablet ile bilgisayarları yakalanmamak için kırdıkları belirlendi.
Gemlik ilçesinde yaşayan kişiyi arayanlar, ödemeyi tamamladığı banka kredisi için ödediği sigorta parasını iade edecekleri yalanını söyledi. Kendisine gönderilen mesajdaki kodu tuşlayan kişinin şifresi, şüpheliler tarafından ele geçirildi. Bu yöntemle telefondaki banka hesaplarına giren şüpheliler, paraları kendi hesaplarına geçirdi. Şikayet üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını saptadı. Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takiple 18 şüpheliyi belirledi. Bursa, İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt´te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Bakiye-1' adı verilen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda toplam 10 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 30 cep telefonu, 260 hat, 66 kredi ve banka kartı, 500 uyuşturucu hap ve 40 bin TL ele geçirildi. Suçtan elde edilen parayla alınan 5 araç ile şüphelilerin banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüpheli, Bursa'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.
PARA OLMAYAN HESAPLARDAN KREDİ KULLANMIŞLAR
Soruşturma sürerken, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Dolandırıcılığın teknik anlamda en dikkat çeken yöntemi; şüphelinin telefonda konuştuğu kişiyi, yönlendirdiğini iddia ederek şifresini tuşlamasını istemesi oldu. Mağdur, sigorta parasını geri alacağı vaadiyle telefon bankacılığı şifresini tuşladığında şüpheliler, başka telefondan ses tanıma özelliği olan program ile şifreyi tanımlayıp, mağdurun internet bankacılığı hesabına girerek, hesaptaki parayı kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Dolandırıcılık için kullanılan, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı 120 telefon numarası saptanırken, şüphelilerin bu telefon numaralarına ait GSM kartlarının yanı sıra IP adresi tespit edilen tablet ve bilgisayarlarını da yakalanmamak için kırdıkları öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT
2023-03-13 10:17:39

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