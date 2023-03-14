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Depremle ilgili beste yaptılar, konsere geleceklerden bilet yerine yardım paketi isteyecekler

DHA

Depremle ilgili beste yaptılar, konsere geleceklerden bilet yerine yardım paketi isteyecekler


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki kadınlar için kıyafet dikip, depremzede öğrenciler için de burs vermeye başladı. Depremle ilgili bir de beste yapan dernek üyeleri, düzenleyecekleri konsere giriş için bilet satmak yerine, izleyicilerin depremzedeler için bir paket getirip, konser salonuna girmesini kararlaştırdı.
Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve hiç müzik eğitimi almamış kadınlardan oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin üye sayısı, 200´e ulaştı. Çoğu emekli olan koro üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanlar için harekete geçti. Bir araya gelen üyeler, dernekte kumaşlardan çeşitli kadın kıyafetleri dikmeye başladı. Topladıkları bağışlarla depremzede üniversite öğrencilerine burs da veren dernek üyeleri, depremle ilgili bir de beste yaptı. Bestede, 'Hatay benim, Kilis benim, Diyarbakır benim, Şanlıurfa benim, Adıyaman benim, Osmaniye benim, Kahramanmaraş benim. Acılara yaşanıyor olsa da umutlar yeşeriyor hayatlarda. El ele birlikte, aynı yolda. Türkiye´m tek yürek, kol kola' sözlerine yer verildi. Yazılan bestenin seslendirileceği 21 Mayıs´ta düzenlenecek olan konserde dernek, ilginç bir bilet sistemi oluşturdu. Konsere biletle değil, depremzedeler için yardım malzemesi getiren kişilerin gireceğini belirten şef Aysel Gürel, gelen paketlerin bölgeye ulaştırılacağını söyledi. 
Yaşanan felaket nedeniyle üzüntülü olduklarını dile getiren Aysel Gürel, "Depremin başladığı günden itibaren koro arkadaşlarımız, bireysel olarak da gereken katkılarımızı yaptık. Normalde üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Bunun yanı sıra depremzede üniversite öğrencilerine de burs vermeye başladık. Daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde koro olarak konser veriyorduk. Konserlerimiz hep keyifli geçiyordu. Bu yıl konser vermeyelim, bunun yerine kız kardeşlik dayanışmasıyla 'Hayata Yeniden' projesini başlatalım istedik. Amacımız, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan kız kardeşlerimizin gerçekten ihtiyacı olan malzemelerin temini ve onlara gönderilmesi konusunda Dağcılık Federasyonu Sınır Tanımayan Dağcılar Grubu´nun o bölgeyi ziyaret edip bize ilettiklerine göre ihtiyaç malzemeleri, şalvar, etek, pijama, iç çamaşırı ihtiyaçları olduğunu söylediler. O andan itibaren koro arkadaşlarımızla birlikte 8 Mart'ta bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımızın getirdikleri yardımlarla, yapılan kumaş yardımıyla giysi dikiyoruz. Öncelikli amacımız deprem bölgesindeki kadınlarımıza bir kadın paketi hazırlayarak, onlara elimizle ulaştırmak. Bursa'ya da 20 bin depremzede geldiğini öğrendik. Onları da ziyaret edeceğiz" dedi.
`BİLETLERİMİZ PARAYLA SATILMAYACAK´
21 Mayıs´ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde depremzedeler yararına bir konserleri olacağını belirten şef Gürel, "Her paket bir bilet' adı altında bir çalışma yaptık. Biletlerimiz parayla satılmayacak. Konsere gelen her izleyici bir depremzede yararına getireceği paketle katılacak. Bu konserimizde, depremden etkilenen 11 ilin türkülerini seslendireceğiz. Koromuzdaki arkadaşlarımız halk dansları oynayacaklar. Farklı bir konserle insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bir şarkımız var, 'Hatay benim, Kilis benim' sözleriyle başlıyor. Konserimize, 11 ilin de sözlerinin geçtiği bu şarkıyla başlayacağız. Amacımız, insanlarda farkındalık oluşturmak ve depremi unutturmamak. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Tüm Bursalıları konserimize bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-03-14 09:37:29

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