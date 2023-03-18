Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ağırlaştırılmış müebbet



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvede oturan Cevdet Asa'yı (68) bıçaklayarak öldüren Kerim Yakut (79), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Temmuz 2022'de Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Ormankadı Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Kerim Yakut, kahvede oturan Cevdet Asa'ya bıçakla saldırıp, yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 bıçak darbesi alan Cevdet Asa, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kerim Yakut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Kerim Yakut hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında Kerim Yakut için alınan adli tıp raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Kerim Yakut, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatlarıyla, Cevdet Asa'nın eşi Aysel Asa ile kızı Hülya Sağlam da katıldı. Son sözü sorulan Yakut, Cevdet Asa'yı öldürmediğini söylerken, Aysel Asa ile Hülya Sağlam, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hülya Sağlam, "Beni babasız bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin" dedi.

Kararını açıklalayan mahkeme heyeti, Kerim Yakut'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-03-18 10:05:15



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