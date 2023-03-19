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Bursaspor - Ankaraspor: 0-1

DHA

Bursaspor - Ankaraspor: 0-1


Hasan BOZBEY/BURSA(DHA)STAD: Bursa Büyükşehir Belediyesi
HAKEMLER: Eren Gökmen, Hakan Erkan, Furkan Ulu
BURSASPOR; Deniz Aydın, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver (Dk.46 Emre Tepegöz), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu (Dk.83 Ömer Turan Görgüç), Enver Cenk Şahin (Dk.19 Mustafa Genç), Hasan Sabri Karaca, Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Dk.69 Özer Hurmacı)  Samet Bozkurt
ANKARASPOR: Burak Çağkınoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Gökhan Kurumuş, Doğukan İnci, Ergin Bekdemir (Dk. 46 Berk Yiğit Karadağ), İlhami Sıraçhan Nas (Dk.65 Barış Zeren), Ramazan Eren Demir (Dk.83 Yusuf Buğra Koşal) Çağrı Bülbül (Dk.87 Fatih Kızılkaya), Erdal Öztürk, Batuhan Tur,  Recep Yemişçi
GOL: Dk. 84 Berk Karadağ (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Çağrı Bülbül, Doğukan İnci (Ankaraspor),
TFF 2. Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Bursaspor, sahasında seyircisiz oynanan maçta Ankaraspor´a 0-1 yenildi. Maçın tek golünü 84'üncü dakikada Berk Karadağ attı.
  DHA-Spor Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-03-19 17:46:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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