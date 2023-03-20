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Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için `Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu´ dedi

DHA

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için `Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu´ dedi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gündüzeli (51), 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı. Benden sürekli para isteyip, tehdit ediyordu" dedi. Ferman-Şahin Gündüzeli kardeşlerin babası Mesut Gündüzeli de "Oğlum Şahin bağımlıydı, kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Sıkıntılı bir çocuktu. Ağabeyimden şikayetçi değilim" diye konuştu.
Olay, geçen yıl haziran ayında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi´nde meydana geldi. Bağ evinde Mehmet Gündüzeli ile yanına gelen para meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Gündüzeli, tabancayla yeğenlerini vurup kaçtı. Çevredekiler, silah seslerini duyup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli kardeşler, kurtarılamadı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Şahin Gündüzeli ile sol göğsünde tek kurşun yarası bulunan kardeşi Ferman Gündüzeli, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetlerden sonra kaçan Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. (21) ve yeğeni M.G.'yi (23) yakalayıp, gözaltına aldı.
'TEHDİT EDİP, PARA İSTİYORDU'
İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli, "Yeğenim Şahin Gündüzeli, beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dedi. Mehmet Gündüzeli tutuklanırken, kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu U.G. adli kontrol şartıyla, yeğeni M.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 
Hakkında `kasten öldürme´ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gündüzeli´nin yargılanmasında başlandı. Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Gündüzeli, Şahin ve Ferman Gündüzeli kardeşlerin anne ve babası ile sanık avukatı katıldı. Emniyette verdiğini ifadesini tekrar Mehmet Gündüzeli, "Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı. Benden sürekli para isteyip, tehdit ediyordu" dedi. Yeğeni Şahin´in evine de saldırdığını ve şikayetçi olduğunu belirten Gündüzeli, olaylardan uzaklaşmak için ailesiyle çiftliğine gittiğini söyledi.
`ELİMİ ÖPÜP BARIŞMAK İÇİN BAĞ EVİNE ÇAĞIRDILAR´
Kendisine telefon eden yeğenlerinin barışmak ve elini öpmek istediklerini belirtmesi üzerine buluşmak için konuştuklarını söyleyen Mehmet Gündüzeli, "Alaattinbey'deki bağ evinde buluşalım´ dediler. Eşimi eve bıraktım, kardeşimi aradım. 'Benimle gel, güvenemiyorum, korkuyorum' dedim. Kardeşim, eşi ve oğlumla bağ evine gittik. Bir süre sonra yeğenlerim de geldi. Şahin bana küfretti. 'Benden ne istiyorsun?' dedim. Ferman saygılıydı, onu uyarıyordu. Bir süre sonra Ferman'a, 'Arabadan soda getir' deyince tedirgin oldum. Geldikleri araca giden Ferman, elindeki poşetten silah çekip ateş etti. Şahin 'Öldür' diyordu. Ferman'a bir el ateş ettim. Sonrasında onun elindeki silahı almaya çalışan Şahin'e de ateş ettim. Kaçmaya başlayan Şahin'in arkasından gittim. Araca gelip torpidoyu açınca silah alacağı düşüncesiyle tekrar ateş ettim" diye konuştu.
`İLİŞKİLERİ BABA-OĞULDAN ÖTEYDİ´
Sanığın kardeşi Mesut Gündüzeli ise oğlu Şahin'in 16 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Madde bağımlılığı nedeniyle ağabeyimle onu hastaneye yatırdık. Kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Amcasıyla ne derdi vardı, bilmiyorum. Ağabeyimin, yeğenleriyle ilişkisi baba oğuldan öteydi. Sıkıntılı bir çocuktu. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.
Mehmet Gündüzeli´nin avukatı da müvekkilinin yeğenleriyle samimi bir ilişkisi olduğunu, Şahin'in kolunda ve göğsünde `Amcam´ ve `Değerli amcam´ yazan dövmelerin bulunduğunu belirtti. Şahin Gündüzeli'nin müvekkilinden sürekli para istediğini, bu isteklerinin karşılandığını ancak son olarak müvekkiline ait olan oturdukları evin tapusunu istediği, amcasının bunu reddetmesi üzerine maktullerin amcalarını vurmayı planladıklarını kaydeden avukat, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, olay yerinde keşif yapılması talep etti.
Keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mehmet Gündüzeli´nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-03-20 09:58:38

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