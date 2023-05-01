Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR

DHA

BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR


İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinde geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.
Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:
-Devrilen otobüsün görüntüsü
-Yaralılara müdahale
-Sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışması
-Ekiplerin çalışmaları
-Öğrencilerle röportaj
-Kaza yerinden genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa
2023-05-01 01:26:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var ...
BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1
YEREL HABERLER BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI ...
AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik
YEREL HABERLER AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen ...
Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı
YEREL HABERLER Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ...
Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara katıldı
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara ...
Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı ...
Milli modern pentatlon sporcusu Eda Özrodop hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışıyor
YEREL HABERLER Milli modern pentatlon sporcusu Eda Özrodop ...
Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Bursa'da çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 ...
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:
İnce: İHA ve SİHA'ları destekliyorum
YEREL HABERLER İnce: İHA ve SİHA'ları destekliyorum
Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü, motosiklet ...
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilenen Sakarya'daki tarihi Sultan Orhan Camisi 1 Mayıs'ta ibadete açılacak
YEREL HABERLER Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.