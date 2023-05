Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel fırın´

Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bulunan 63'ü yetişkin 8'i yavru 71 bozayı kış uykusundan uyandı. Ayılar, artan protein ve kalori ihtiyaçlarının karşılanması için özel olarak yapılan fırında pişirilen fıstıklı, pekmezli ve meyveli ekmeklerle besleniyor.

Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´ne bağlı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde, doğal ortamlarında koruma altında tutulan 63'ü yetişkin 8'i yavru 71 ayı, yaklaşık 5 ay süren kış uykusundan uyandı. Kış uykusunda kaldığı süre içinde yağ kaybı yaşayan ayıların beslenmesi için barınağa özel fırın yapıldı. Bu fırında ayılara her gün, odun ateşinde, fıstıklı, pekmezli ve mevsim meyvelerinden oluşan 300 somun ekmek pişirilip dağıtılıyor. Rehabilitasyon Merkezi Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, ayılara üzüm, erik, havuç, dut ile yapılan özel ekmeklerin yanı sıra sade ekmek de pişirip verdiklerini belirterek, her gün 400 kilo yiyecek dağıttıklarını söyledi.

'YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARLA BESLEMEYE BAŞLADIK'

Kış uykusundan uyanan ayıların artan protein ve kalori ihtiyacını karşılamak için özel ekmeğin yanında ek gıda takviyesi de uyguladıklarını belirten Azizcan Sezer, "Merkezimizde bulunan 71 ayı kış uykusundan uyandı. Kış uykusu dönemi boyunca hayvanlar, vücutlarında depolamış oldukları yağ rezervlerini kaybettiler. Kış uykusu nisan ayında bitti ve hayvanlar kış uykusundan çıktılar. Şu an oldukça iştahlı ve açlar. Biz de artan protein ve kalori ihtiyaçları neticesinde, hayvanlarımızı yüksek kalorili ve yüksek proteinli gıdalarla beslemeye başladık. Hayvanlarımıza vermiş olduğumuz günlük rasyon miktarını değiştirerek, vermiş olduğumuz gıda çeşitliliğini arttırdık. Şu an hayvanlarımıza elma, armut, ayva, havuç, salatalık, tavuk, balık pelet yem ve ekmek olmak üzere, geniş bir yelpazede besin vermekteyiz" dedi.

HER GÜN 300 SOMUN EKMEK PİŞİRİLİYOR

Merkez içerisinde bulunan fırının aktif hale getirildiğini ve ayıları, kaybettikleri yağ kaybını geri kazanmaları için, bu fırında pişirilen protein oranı yüksek ekmeklerle beslediklerini söyleyen Sezer, "Hayvanlarımıza, özellikle nisan ayı itibarıyla merkezimiz içerisinde bulunan fırını aktif hale getirerek, çeşitli ekmekler yapmaktayız. Özellikle fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmekler yaparak hayvanlarımıza günde yaklaşık 300 somun ekmeğe denk gelecek miktarda ekmek veriyoruz. Hayvanlarımız oldukça iştahlı bir şekilde yapılan ekmekleri tüketiyorlar. Yüksek kalorili ve yüksek protein içeren gıdalarla birlikte bu dönemi tamamlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Semih ŞAHİN

