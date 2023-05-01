Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (3)



'KARPUZ DİLİMİ BİLE BU KADAR KOLAY DAĞITILMAZ'

Milletvekili adayı olduğu Bursa'da seçim çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kestel Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapımını tamamladığı Meydan Kestel, Millet Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Parkı ve Sokak Hayvanları Bakım ve Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Toplam maliyeti 500 milyon lira olan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Bakan Varank, "Karşımızda bir yıkım koalisyonu var ama bunlar aynı zamanda eski Türkiye'nin artıkları. Eskiden ben sana 2 bakanlık vereyim, 3 milletvekilini transfer edeyim, hükümeti kurayım, bu ülkeyi yönetmeye çalışalım diyen bir anlayış vardı. 1 yıllık hükümetler vardı. 1 yıllık hükümetle hangi işi yapabilirsiniz. Koltuğa oturdun, bakanlığını öğrendin, ondan sonra haydi güle güle. Bundan bir iş çıkabilir mi? Ama biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir istikrar getirdik. Ama bunlar hala eski Türkiye'yi canlandırmaya çalışıyorlar. Sana 2 bakanlık verdim,1 cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Karpuz dilimi bile bu kadar kolay dağıtılmaz. Önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bu sistemden kaos çıkar. Biz kaos iktidarlarını artık bu ülkede görmek istemiyoruz. Bunun yolu da 14 Mayıs'tan geçiyor. Bizim bu kirli pazarlıklarla oluşturulan ittifakı tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım" dedi. (DHA)Semih ŞAHİN/KESTEL, (Bursa), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN

2023-05-01 19:38:45



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