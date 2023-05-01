Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)



'21 SENE VESAYETLE MÜCADELE EDEREK BU YATIRIMLARI YAPTIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kestel'deki toplu açılış töreninin ardından Osmangazi ilçesindeki tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Ertuğrul Bey Meydanı'nın açılışına katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Varank, yerli otomobil Togg'u Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etmeye gittiklerinde yaşadıkları diyaloğu anlattı. Varank, "Araçla tur attıktan sonra Sayın Mirziyoyev 'Ben bu aracın bana niye gönderildiğini gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'nin otomobili değil. Türk dünyasının otomobili, Türk milletinin otomobili. Onun için mesajı aldım' dedi. İşte bunları yapmak kolay olmadı. Biz 21 yıldır her türlü vesayetle mücadele ederek işte bu yatırımları yaptık. Tarihimize sahip çıktık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı yükseltmek için mücadele ettik. Bakınız ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bayrağıyla, kendi cumhurbaşkanıyla uluslararası bir toplulukta bu sene temsil edildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerinin yanında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını gördük. Bunu yapabilmek kolay değil. Bunu yapabilmek yürek ister, cesaret ister. Dünyadaki egemen güçlere, hegemonik güçlere 'bir dakika sen ne yapıyorsun' diyebilmeyi gerektirir. İşte bizim öyle bir liderimiz var ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye öyle bir liderlik yapıyor ki millet mevzubahis olduğunda, Türkiye mevzubahis olduğunda ecdat mevzubahis olduğunda, medeniyetimiz mevzubahis olduğunda kimsenin ağzına bakmıyor, kimseden çekinmiyor. Doğrusu neyse onu söylüyor, Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapıyor. İşte böyle bir lidere bizim sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORSAK CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biz kimliksiz, kişiliksiz, köksüz bir ülke değiliz. Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Bu eserleri meydana çıkarmış. Eğer biz kökümüzü unutursak, ecdadımızı unutursak bizim gidebileceğimiz hiçbir yolumuz olmaz. Onun için yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Ama bunu yapabilecek Türkiye'de de bir tane lider var. O tecrübeye sahip, o cesarete sahip, o bedeli şimdiye kadar ödeyerek gelecekte nelerin elin altına taşını koyabileceğini gösteren bir lider olması lazım. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz eğer muasır medeniyetler seviyesinin üzerini hedefliyorsak, bugün Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık. Bizim evlatlarımız, gençlerimiz bunun hidrojen ve çalışanını yapsın istiyorsak, uzaya imece uydumuzu gönderdik ama bizim çocuklarımız, evlatlarımız, insanlı uzay misyonlarını yerine getirsin istiyorsak onun adresi Recep Tayyip Erdoğan'da. O ufuk, o vizyon, o cesaret bir tek onda var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-01 21:52:38



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