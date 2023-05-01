Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)

DHA

Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)


'21 SENE VESAYETLE MÜCADELE EDEREK BU YATIRIMLARI YAPTIK'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kestel'deki toplu açılış töreninin ardından Osmangazi ilçesindeki tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Ertuğrul Bey Meydanı'nın açılışına katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Varank, yerli otomobil Togg'u Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etmeye gittiklerinde yaşadıkları diyaloğu anlattı. Varank, "Araçla tur attıktan sonra Sayın Mirziyoyev 'Ben bu aracın bana niye gönderildiğini gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'nin otomobili değil. Türk dünyasının otomobili, Türk milletinin otomobili. Onun için mesajı aldım' dedi. İşte bunları yapmak kolay olmadı. Biz 21 yıldır her türlü vesayetle mücadele ederek işte bu yatırımları yaptık. Tarihimize sahip çıktık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı yükseltmek için mücadele ettik. Bakınız ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bayrağıyla, kendi cumhurbaşkanıyla uluslararası bir toplulukta bu sene temsil edildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerinin yanında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını gördük. Bunu yapabilmek kolay değil. Bunu yapabilmek yürek ister, cesaret ister. Dünyadaki egemen güçlere, hegemonik güçlere 'bir dakika sen ne yapıyorsun' diyebilmeyi gerektirir. İşte bizim öyle bir liderimiz var ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye öyle bir liderlik yapıyor ki millet mevzubahis olduğunda, Türkiye mevzubahis olduğunda ecdat mevzubahis olduğunda, medeniyetimiz mevzubahis olduğunda kimsenin ağzına bakmıyor, kimseden çekinmiyor. Doğrusu neyse onu söylüyor, Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapıyor. İşte böyle bir lidere bizim sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.
'YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORSAK CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biz kimliksiz, kişiliksiz, köksüz bir ülke değiliz. Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Bu eserleri meydana çıkarmış. Eğer biz kökümüzü unutursak, ecdadımızı unutursak bizim gidebileceğimiz hiçbir yolumuz olmaz. Onun için yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Ama bunu yapabilecek Türkiye'de de bir tane lider var. O tecrübeye sahip, o cesarete sahip, o bedeli şimdiye kadar ödeyerek gelecekte nelerin elin altına taşını koyabileceğini gösteren bir lider olması lazım. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz eğer muasır medeniyetler seviyesinin üzerini hedefliyorsak, bugün Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık. Bizim evlatlarımız, gençlerimiz bunun hidrojen ve çalışanını yapsın istiyorsak, uzaya imece uydumuzu gönderdik ama bizim çocuklarımız, evlatlarımız, insanlı uzay misyonlarını yerine getirsin istiyorsak onun adresi Recep Tayyip Erdoğan'da. O ufuk, o vizyon, o cesaret bir tek onda var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-01 21:52:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat Tezgahı"nda AK Parti'nin hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl Mobilya Fuarı"nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl ...
Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik Merkezi"nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik ...
Bursa'da anaokulunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da anaokulunda yangın
Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
YEREL HABERLER Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs ...
Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel fırın´
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel ...
(Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER (Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ...
GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi ...
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var ...
BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1
YEREL HABERLER BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI ...
AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik
YEREL HABERLER AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen ...
Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor: 4-1
Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı
YEREL HABERLER Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ...
Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara katıldı
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.