

BURSA'da, 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Sokak üzerindeki çok sayıda binanın tahliye edildiği yangında can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Hocahasan Mahallesi´nde meydana geldi. Kanarabaşı Sokak´ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katından, henüz bilinmeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, binadakileri uyararak tahliye etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de sokak üzerine bulunan çok sayıda apartmanı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Sokak üzerindeki vatandaşlar detay-

-Olay yeri detayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN

2023-05-06 01:00:03



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