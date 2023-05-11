Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

DHA

Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın


Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)TÜRK sinemasının `Sultan´ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, Bursa´da katıldığı özel bir okul tarafından düzenlenen `Anneler Günü' etkinliğinde duygu dolu anlar yaşadı. Toplantı yaptığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şoray, "Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada yüksek okulları bitirmek, okumak kadar güzel bir şey yok. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün" dedi.
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının `Dört yapraklı yoncası´ olarak anılan `Sultan´ lakaplı Türkan Şoray, Bursa´da özel bir okul tarafından düzenlenen `Anneler Günü´ söyleşisine katıldı. İlk ve ortaokul ile lise öğrencileri ve velilerle buluşan Şoray, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. Gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor" dedi.
'OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'
Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, "Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki, sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki; bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-05-11 10:32:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAKAN VARANK: TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDERKEN, BALKANLAR'IN DA YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİZ 
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDERKEN, ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (6)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, Balkanlar´ın da yüzyılını inşa edeceğiz (5)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'nın Yenişehir ilçesinde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'nın Yenişehir ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (4)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, ...
Bursa'da şarampole devrilen traktördeki yaşlı çift yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da şarampole devrilen traktördeki yaşlı çift ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa YHT hattında incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa YHT hattında ...
Bursa'da 2 kişinin ölümüne yol açan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin ölümüne yol açan sürücüye 10 yıl 8 ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, Balkanlar´ın da yüzyılını inşa edeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'nın İznik ilçesinde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'nın İznik ...
HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı 27. kez kapılarını açacak
YEREL HABERLER HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı 27. kez ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, Balkanlar´ın da yüzyılını inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı´nı inşa ederken, ...
Bakan Varank, Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Rumeli ve Balkan derneklerinin ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti ...
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
YEREL HABERLER Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın ...
Bakan Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde ...
Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak
YEREL HABERLER Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak
Babası ve kız kardeşini yaralayan, komşusunu ise öldüren sanığa 64 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Babası ve kız kardeşini yaralayan, komşusunu ise ...
İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü minibüsle ekip aracına çarptı
YEREL HABERLER İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ...
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip, dehşet saçan madde bağımlısına 3 kez müebbet istemi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip, dehşet saçan ...
SERVİS MİNİBÜSÜNDEN HAVAYA ATEŞ EDEN VE POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 15 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI  
YEREL HABERLER SERVİS MİNİBÜSÜNDEN HAVAYA ATEŞ EDEN VE POLİS ARACINA ...
Servis minibüsünden havaya ateş eden ve polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü, 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Servis minibüsünden havaya ateş eden ve polis aracına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.