Özcan Deniz, Togg'la sahneye çıktı



BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen `Bursa'da Büyük Buluşma´ konserinde Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıktı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde `Bursa'da Büyük Buluşma´ konseri düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ilgi odağı Anadolu rengi Togg T10X oldu. Özcan Deniz'in kullandığı Anadolu Togg, özel bir rampa ile sahneye çıkartıldı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Seyircilerin yoğun alkışı karşısında Bakan Mustafa Varank ile Özcan Deniz konseri izleyenleri selamladı. Etkinlikte Teknofest montu giyen Bakan Varank, `Hoş geldiniz´ dediği gençlere, `Teknofest gençliği burada mı?´ diye sordu. Bakan Varank, `Gençler adına´ Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti. Özcan Deniz ise Togg deneyimiyle ilgili olarak "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Aynı zamanda AK Parti Bursa 2´nci Bölge 1´inci Sıra milletvekili adayı olan Bakan Varank yaptığı selamlama konuşmasında, gerçekleştirdikleri Büyük Bursa Buluşması'nda, coşkunun çok güzel olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşehrilerimizle Türkiye Yüzyılı´nda, Bursa yüzyılında hep beraber olacağız" dedi.

BAKAN VARANK KONSERİ EŞİYLE İZLEDİ

Özcan Deniz, `Zorun Ne Benle Aşk´ adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti.

Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Gençlik Haftası'nda gençlerle buluştuklarını söyleyerek "Bursalılar, o kadar çok sevdi ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ Hanımefendi bizlerle birlikte. Gençlik Haftasını bu yıl coşku içinde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

7 DAKİKADA 7 TAHİNLİ PİDE YEDİ

Büyük Bursa Buluşması'nın gündüz programında tahinli pide yarışması yapıldı. 16 yarışmacının katıldığı heyecanlı mücadeleyi Bakan Varank ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da yakından takip etti. Süleyman Işık, 7 dakikada 7 tahinli pide yiyerek birinci oldu. Işık, 5 çeyrek altının sahibi oldu. Bakan Varank, Merinos Parkı´nda gençlerin, kadınların ve kooperatiflerin stantlarını da ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-12 11:21:45



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