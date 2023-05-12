Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (2)



`CUMHURBAŞKANIMIZ SAHİCİ BİR LİDER, MAKET LİDER DEĞİL´

AK Parti'den Bursa 2'nci Bölge Milletvekili Adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi´nde seçmenle buluştu. Bağlarbaşı Meydanı´nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, "Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Beğendiniz mi? Güzel mi? Maket miymiş, gerçek miymiş? Gerçekmiş değil mi? Değerli kardeşlerim bakınız biz bu ülkede 21 yıldır hep esaslı işlerin, hakiki işlerin, gerçek işlerin mücadelesini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taş üstüne taş koymanın, bu aziz vatandaşlarımızın, kıymetli kardeşlerimizin hak ettiği hizmetleri onlarla buluşturmanın derdinde olduk. Biz maketle, İtalya'dan gelen ürünlerle değil, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerle hep sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli projelerle sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli yatırımlarla sizin karşınıza çıktık. Ve diyoruz ki bu yolculuk devam etsin. Bu hizmet kervanı devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi kalkındırma hamlesine devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızı herhalde size anlatmaya gerek yok. Sizin bağrınızdan çıktı. O sahici bir lider, maket lider değil ha. Tiyatro oynayan lider değil ha. Sevince de gerçek sever, kızınca da gerçek kızar. Derdiniz, gerçekten derdidir. İşte o lideri size anlatmama gerek yok" dedi.

`LAFA GELİNCE MİLLETTEN YANA OLURLAR´

Millet İttifakı´nı ve CHP´li belediyeleri hedef alan Varank, "Bunlar ne yaparlar, ne yaptırırlar. Lafa gelince milletten yana olurlar. Lafa gelince, `Biz Türkiye'yi düşünürüz´ derler. Bakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var bu ülkede. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye'nin en büyük şehirlerini yönetiyor. Hani sizin huzurunuza gelip pahalılıktan şikayet edenler, `Biz milletin hakkını savunuyoruz´ diyen CHP'li belediyeler var ya şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Onu da geçtim, Türkiye'nin en pahalı mezar yerini CHP'li belediyeler satıyor. Şimdi bu insanlar çıkmışlar diyorlar ki, `Biz milleti düşünüyoruz´. Hiç kusura bakmayın. Sizin kimi düşündüğünüzü biz gayet iyi biliyoruz. İşte bu Türkiye'nin en pahalı suyunu satanlara inat, biz doğal gazı bu ay sıfır lira yaptık. Çünkü vatandaşımızın imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Evet enflasyon var. Bununla ilgili mücadelede bu imkanları vatandaşlarımıza sağlayarak, bir nebze olsun onları rahatlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

`BUNLAR HEP FETÖ TAKTİKLERİ´

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce´nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ile ilgili olarak Bakan Varank, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu, FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlayıp, şunları söyledi:

"Karşımızdaki yıkım ekibi, iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyor ki. Bunlar sadece yapmadıkları, yaptırmadıkları gibi şu anda Türkiye'yi büyük bir felakete sürüklemeye çalışıyorlar. Kirli pazarlıklar içerisindeler. Türkiye'nin düşmanı terör örgütleriyle pazarlıklar içerisindeler. İşte bakın biliyorsunuz bu ülkede biz FETÖ belasını temizlemek için çok mücadele ettik. Onların çoğu yurt dışına kaçtı. 17-25 Aralık döneminde, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bu memleketin aleyhine çalıştılar. Hep bu memleketi yıkmak için uğraştılar. Biz onların hepsine gerekli cevabını verdik. Yurt dışına kaçtı birçoğu. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya şu iktidara gelebilmek için kendi aralarındaki kirli pazarlıkların yanında şimdi FETÖ'yle pazarlık ediyor. Kendisi bir kaset kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. O kaset kumpaslarını, o montaj kasetleri hep FETÖ'cüler kullanıyordu. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Rakibi olan Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirmek için yine bir kaseti devreye soktular. Onu da adaylıktan vazgeçirdiler. Bunlar hep FETÖ taktikleri değerli kardeşlerim. FETÖ'nün bu ülkeyi teslim almak üzere kullandığı enstrümanlar. Ama bizim milletimiz terör örgütlerine müsaade etmez. FETÖ'cülerin borusu bu ülkede bir daha ötsün istemez. Onun için 14 Mayıs´ta sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. FETÖ terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. PKK terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Ve inşallah bu FETÖ'cüler bir daha bu ülkede başlarını kaldıramayacaklar. Bu FETÖ taktikleri bir daha bu ülkede bir daha gündeme gelemeyecek. Ve inşallah biz farklı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

`İKİ GÜNDEN NE OLUR DEMEMEMİZ LAZIM´

14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı´na destek isteyen Varank, "Cumhurbaşkanımızı Meclis'te yalnız bırakmamamız lazım. Meclis'te de güçlü olmamız lazım. 300´ün üzerinde bir milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmemiz, Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım. Şurada seçime 2 gün kaldı çok çalışmamız lazım. 2 günden ne olur demememiz lazım. Eş, dost, akraba herkesi arayacağız. Telefon rehberimizi açacağız. Oradaki her bir arkadaşımızı arayacağız. Diyeceğiz ki, `Bak değerli kardeşim bu Türkiye'nin kader seçimi. Ama, fakat, lakin deme vakti değil. Benim kafamda soru işaretleri var deme vakti değil. Terör örgütlerine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme vakti. Terör örgütlerine karşı Cumhur İttifakı'nı destekleme vakti. Onun için durmayacağız, çalışacağız ve inşallah zaferi beraber kutlayacağız" diye konuştu. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-12 16:25:07



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