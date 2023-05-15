Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü İsmail S., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İsmail S.'nin yokuş aşağı inerken kontrolünü yitirdiği 16 LLM 99 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada İsmail S. araçta sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan İsmail S., kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-15 16:16:28



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