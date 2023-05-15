Bursa'da AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2´şer vekil çıkardı



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-BURSA´da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti ise 2´şer milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 2 milyon 367 bin 412 olduğu Bursa´da, 2 milyon 116 bin 757 seçmen sandık başına gitti. Bursa İl Seçim Kurulu´nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, 6 bin 870 sandığın kurulduğu kentte, kullanılan oyların 2 milyon 069 bin 880´i geçerli sayılırken, 46 bin 877 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti, milletvekili sayısını düşürdü. 27´inci Dönemde Bursa´yı 11 milletvekili ile parlamentoda temsil eden AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 10 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti, Bursa 1´inci Bölgeden listeye giren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Bursa 2´nci Bölgeden ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Muhammet Müfit Aydın ile TBMM´de temsil edilecek.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISINI 5'TEN, 6'YA ÇIKARDI

Geçen seçimlerde 5 milletvekili çıkarabilen CHP, milletvekili sayısını bir artırarak TBMM´ye 6 temsilci göndermeyi başardı. Ancak Bursa 1´inci Bölgede Saadet Partili Mehmet Atmaca, 2´nci Bölgede ise Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun Meclis´e girdiği için CHP´nin vekil sayısı 5´ten 4´e düşmüş oldu. Buna göre CHP, Bursa 1´inci Bölgeden listeye giren Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, Bursa 2´nci Bölgeden ise Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun ve Orhan Sarıbal ile TBMM´de temsil edilecek.

İYİ PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLİ SAYISINI KORUDU

Son seçimlerde Bursa´dan 2´şer milletvekili çıkaran İYİ Parti ve MHP ise yine aynı sayıda kaldı. MHP, Bursa 1'inci Bölge 1'inci sıradan aday olan İsmet Büyükataman ve Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday olan Fevzi Zırhlıoğlu, 28'inci Dönem Milletvekili olarak, TBMM'de sandalye sahibi oldu. İYİ Parti, Bursa 1´inci Bölgeden listeye giren Selçuk Türkoğlu ve Bursa 2´nci Bölgeden listeye giren Hasan Toktaş ile TBMM´de temsil edilecek.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA VARANK

1 Ocak 1976 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü´nden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü´nde yaptı. Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık'ta görev aldı. Sırasıyla;

2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı. Başdanışmanlık görevi boyunca, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EFKAN ALA

1965 yılında Erzurum Oltu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi Bölümü´nden mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık, Tunceli´de Vali Yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığı´nda Eğitim Şube Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü´nde Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı´nda Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı müşaviri olarak görev yaptı. 2003'te Batman Valiliği, 2004'te Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Efkan Ala, 25. Dönem Erzurum, 26 ve 27. Dönem Bursa Milletvekilliği yapmıştır. Şu anda da AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ REFİK ÖZEN

1975 yılında Bursa´da doğdu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. AK Parti Bursa İl Yöneticiliği görevinde bulundu ve 2010-2011 yılları arasında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Şu anda 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ

1986 yılında Bursa´da doğdu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü´nden mezun oldu. 2015-2017 yılları arasında AK Parti Genel Merkez MKYK Üyeliği, Çevre, Şehir ve Kültür ile AR-GE Birim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şu anda AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Kılıç, evli ve 1 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

1969 yılında Bursa´da doğdu. 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni bitirdi. 2015 Genel Seçimlerinde milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem TBMM Aile Bütünlüğü Meclis Araştırma Komisyonu Katip Üyeliği, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı ve KEFEK Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Alt Komisyon Başkanlığı yaptı. Halen 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi, Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Emine Yavuz Gözgeç, evli ve 1 çocuk annesidir.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA YAVUZ

1967 Bursa-Orhaneli doğumludur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. 2012-2014 yılları AK Parti Demokrasi ve Hakem Heyeti Kurulu Üyeliği, 2014-2015 yılı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015 yılı genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Yavuz, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYHAN SALMAN

1969 yılında Bursa´ da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü´nde okudu.

2015 genel seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı oldu. Ağustos 2017 Tarihinde Bursa İl Başkanı olarak görevlendirilip, Şubat 2018 tarihindeki 6. Olağan Bursa İl Kongresi´nde İl Başkanı olarak seçildi. 2021 yılındaki 7. Olağan Kongre surecine kadar 3,5 yıl bu göreve devam etti. Bu kongrede MKYK Üyeliğine seçilip halen bu göreve devam etmektedir. Evli ve 3 kız babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ OSMAN MESTEN

1971 yılında Bursa´nın Keles ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Refah Partisi ve Fazilet Partisi´nde görev yaptı. Bursa İHH Kurucu Başkanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Süleyman Çelebi Derneği, Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi ve HUDER Bursa Şubesi´nde çalıştı. 26. ve 27. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu Üyelikleri yaptı. Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Arapça, İngilizce ve Özbekçe bilen Mesten, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

1975 yılında Bursa´nın Yıldırım ilçesinde doğdu. Tüm eğitim hayatı Bursa'da geçti ve çevre yüksek mühendisidir. Siyasi hayatına 2006 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başlamış, 2018 yılında AK Parti Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen 18. Dönem Siyaset Akademisi´nde Koordinatör olarak görev aldı. Nisan 2018 `de Tanıtım ve Medya Başkanı görevine getirildi. 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde ve 2019 Yerel Seçimlerinde SKM`de görev aldı. Aralık 2019 tarihinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak Bursa İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandı. Şubat 2021´de yapılan Bursa İl Kadın Kolları Kongresi ile İl Kadın Kolları Başkanı seçilmiş ve görevine halen devam etmektedir. 1 kız çocuğu annesidir.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUHAMMET MÜFİT AYDIN

1954 Yılında Bitlis´te dünyaya gelen Aydın, Ağrı nüfusuna kayıtlıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü´nden mezun oldu.

1984 yılında Bitlis´in Tatvan ilçesinde Refah Partisi´nden Belediye Başkan Adayı oldu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı´nın çeşitli kademelerinde görev yapan Aydın, 2003 yılında Bursa Çevre ve Orman İl Müdürü görevine atandı. 2009-2015 Yılları arası Bursa İl Özel İdaresi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı görevlerinde bulundu.

26. ve 27. Dönemlerinde Bursa Milletvekili olarak TBMM´ye girdi. Çevre Komisyonu Başkanvekili ve İçişleri Komisyonlarında görev aldı Evli ve 5 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ KAYIHAN PALA

1964 Erzincan doğumludur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden mezun oldu. Doktorasını tamamladığı 1997´den emekli olduğu 2023 Mart´ına kadar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı´nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Profesör unvanını 2010´da aldı.

25 yılı aşan akademik kariyerinin yanı sıra Bursa Tabip Odası Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Pala´nın, 116 bilimsel makalesi; gazete, dergi ve dijital platformlarda yayınlanmış 200´ün üzerinde yazısı ile 56 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

1978 Tunceli/Pertek doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 25, 26 ve 27. Dönemde Bursa Milletvekili seçilen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 26 ve 27. dönemde Anayasa Komisyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyeliği ve TBMM Divan Katip üyeliği yapmıştır. Halen Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi olan Altaca Kayışoğlu aynı zamanda CHP Parti Meclisi Üyesidir. Altaca Kayışoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.

CHP MİLLETVEKİLİ MEHMET ATMACA

İnşaat Yüksek Mühendisi olan Mehmet Atmaca, 1966 Trabzon Çaykara doğumludur. İnşaat Mühendisi olan Atmaca, 1995´te Refah Partisi´nden İnegöl Alanyurt Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Öncesinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunduğu Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatında 2013´te il başkanlığına getirilmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Saadet Partisi´nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Atmaca, evli ve dört çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ HASAN ÖZTÜRK

1972 yılında Bulgaristan´da dünyaya gelen Hasan Öztürk, 1973 yılında Bursa´ya yerleşti. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Öztürk, 2014´ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. CHP Balkan Masası´nın kurulmasında da aktif görev alan Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ CEMALETTİN KANİ TORUN

1959 Artvin doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´ni bitirdi. Marmara Üniversitesi´nde doktora yaptı. Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi´nde akademisyen olarak çalıştı. 1996 yılında İngiltere´ye gitti. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Bursa´dan milletvekili seçildi. 12 Aralık 2019´da kurulan Gelecek Partisi´nin kurucuları arasında yer aldı. Torun, 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Kongre´den itibaren Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

CHP MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL

1966 Erzincan Refahiye doğumludur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdi.

Gürsu'da SHP ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. CHP Bursa İl Delegesi oldu. HP'den Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü. 25, 26. ve 27. Dönem CHP Bursa Milletvekilidir. 25. ve 26. Dönem üyesi olduğu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki çalışmalarını 27. Dönemde de sürdürdü. 35, 36 ve 37´nci CHP Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP BURSA MİLLETVEKİLİ İSMET BÜYÜKATAMAN

1953 yılı, Amasya Merzifon doğumludur. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde tamamladı. MHP Genel Sekreteri ve MYK Üyesidir. 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Büyükataman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP BURSA MİLLETVEKİLİ FEVZİ ZIRHLIOĞLU

1962 yılında Elazığ´da doğmuştur. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü´nden mezun oldu.

Matbaa sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi olan Zırhlıoğlu, 1987 yılından itibaren Milliyetçi Çalışma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi´nin Yıldırım İlçe ve İl Teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. 20022003 yılında MHP Bursa İl Başkanlığı yaptı. 2004 yılında MHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olan Zırhlıoğlu, uzun yıllar MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Zırhlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ SELÇUK TÜRKOĞLU

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Selçuk Türkoğlu, 2015 yılında MHP´den, 2018 yılında da İYİ Parti´den milletvekili adayı oldu. 2020-2023 yılları arasında Bursa İl Başkanı olarak görev yapan Türkoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ HASAN TOKTAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1999-2007 yılları arası, 3 dönem MHP İnegöl İlçe Başkanı ve 2012-2015 MHP Bursa İl Başkanı görevlerinde bulundu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve halen Genel İdare Kurulu Üyesidir. Mühendisliğinin yanı sıra inşaat ve sanayi kollarında ticari faaliyetleri devam eden Toktaş, evli ve üç çocuk babasıdır. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-05-15 17:20:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.