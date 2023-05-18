

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir korkuluğu parçalayıp, 5 metrelik alt geçitte asılı kalan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı. Araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarılırken polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kaza, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden kent merkezi istikametine seyreden 34 TD 6167 plakalı otomobil, Mimar Sinan Kavşağı yan yolda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, iddiaya göre aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkulukları çarpıp parçalayarak 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü kaza yerinden koşarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı alt geçitte ve yan yolda güvenlik önlemi aldı.Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerden kurtarılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Soruşturma sürüyor.(DHA)Görüntü Dökümü

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-Asılı kalan otomobil detay

-Kaza yeri detayHaber-Kamera İsmail Hakkı SEMENBURSA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Yıldırım İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-18 05:19:40



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