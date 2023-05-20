TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 92-79

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-Salon Nilüfer TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Manek 14, Ennis 10, Toure 20, Doyle, Berke Büyüktuncel 8, Gray 23, Berk Uğurlu 11, Ege Demir, Özgür Cengiz 6, Tevfik Akdamar, Emre Tanışan

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Gist 5, Morgan 12, Hall 4, Muhammet Baygül 15, Smith 9, Yiğit Arslan 23, Hadi Özdemir 4, Yunus Sonsırma, Berkay Candan 2, Derin Can Üstün 51'İNCİ PERİYOT: 30-14

DEVRE: 51-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

5 FAUL ALAN: 37.01 Toure (TOFAŞ)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-79'luk skorla mağlup ederek sezonu 7'nci sırada tamamladı. Bursa ekibi, play-offlarda ligi 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ile eşleşti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-20 20:48:28



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