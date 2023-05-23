Otomotiv lisesi öğrencilerinden Togg'a yoğun ilgi



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni makam aracı Togg'la, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (OİB MTAL) gitti. Aktaş, "Öğrenciler, Togg'u beklediklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyemizin satın aldığı ve 16 BBB 016 plakasıyla da yollara çıkan Togg'u, bugün evlatlarımızla buluşturduk" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam aracı Togg'la ilk ziyaretini Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Geçen hafta okulda düzenlenen Otofest etkinliğinde, öğrencilere verdiği sözü tutan Aktaş, 16 BBB 016 plakalı yerli otomobil Togg T10X ile okula geldi. Öğrenciler, Aktaş'ı, Türk bayraklarıyla karşıladı. Öğretmen ve öğrenciler, okulun bahçesinde inceleme fırsatı buldukları Togg'la hatıra fotoğrafı çektirirken, Aktaş, 4 öğrenciye okulun etrafında araçla tur attırdı.

'ARACIMIZ GELDİĞİ GİBİ BURAYA GELDİK'

Yerli ve milli otomobil Togg'un, Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirten ve aracın artık yollara çıktığını söyleyen Aktaş, "Otomotiv Lisesi, Bursa'nın ve ülkemizin önemli meslek liselerinden bir tanesi. Geçen hafta okulda gerçekleştirilen Otofest etkinliğine gelmiştik. Çok güzel bir organizasyonda çocuklarımızın heyecanına şahit oldum. Öğrenciler, özellikle Togg'u beklediklerini bana ifade ettiler. Pazartesi, salı günü aracımızın geleceğini ve ilk olarak da buraya getireceğimi ifade ettim. Büyükşehir Belediyemizin satın aldığı ve 16 BBB 016 plakasıyla da yollara çıkan Togg'u bugün evlatlarımızla buluşturduk" dedi.

OİB MTAL öğrencilerinin, geleceğin otomotiv markalarının yöneticisi olacağına dikkat çeken Aktaş, "Otomotiv sektörünün fikir altyapısını oluşturacak, onunla alakalı önemli süreçleri sevk ve idare edecek olan, geleceğimiz gençlerimizin Togg ile buluşmasındaki heyecanına bizatihi şahit olduk. Gençlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Gerçekten artık yüksek teknolojinin çok konuşulduğu, ülkemiz için olmazsa olmaz olduğu bir ortam içinde, gençlerimizin bu heyecanına şahit olmak benim için de son derece büyük bir mutluluk. İlk kez Togg ile çocuklarımızı buluşturmaktan da son derece mutlu oldum. Togg ülkemize hayırlı olsun. Togg'un Bursa'da üretilmesi hasebiyle de ayrı bir gurur ve heyecan taşıdığımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZLA GELECEĞİN TOGG'LARINI ÜRETME ÇABASINDAYIZ'

Togg'un, sanayi ve teknoloji şehri Bursa'da üretilmesiyle, kentin daha önemli hale geldiğini söyleyen okul müdürü Metin Sezer de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın verdiği sözü yerine getirmesinin mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımızla birlikte inşallah geleceğin Togg'larını üretmek adına, teknik anlamda desteklerle beraber, fabrikada çalışan nitelikli insan gücünü yetiştirme çabasındayız. Ülkemize hayırlı olsun. Otomotiv lisesi demek, otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştiren okul anlamına geliyor. Yerli, milli ve Bursalı olan Togg'u okulumuzda karşılamak, bizi ayrı bir heyecanlandırdı. Çocuklarımız daha bir motive etti" dedi.

'TOGG'U YAKINDAN İNCELEDİK'

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Zümral Türe, "Togg'u yakından inceledik. Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Araçla tura çıkacağız. Merak ediyoruz. Heyecanlıyız. Bunu tecrübe ettiğimiz için çok mutluyuz" derken, Aktaş'ın kullandığı Togg'la okul etrafında tur atan 11'inci sınıf öğrencisi Nisanur Uysal da Aktaş'a teşekkür ederek, "Tur çok güzeldi. Araçla hız da yaptık. Aracın özelliklerini gösterdi. Uzun bir tur oldu. Bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli gururumuz gerçekten çok güzel. İnşallah hepimize nasip olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-23 15:21:21



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