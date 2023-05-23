Bakan Varank, depremzedelerle buluştu (2)



'SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BÜYÜK BULUŞMA' PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma' programında STK üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve STK üyeleri katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bursalılara 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Varank, milletin 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini belirterek, 28 Mayıs'ta da farklı bir neticeyle çok daha başarılı bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti. Muhalefetin bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek farklı bir sistemi getirmeyi taahhüt ettiğini söyleyen bakan Varank, "Günün sonunda gördük ki aslında milletimizin bu sistemle ilgili bir sorunu yokmuş. Bundan sonra sistem tartışmalarını geride bırakmış oluyoruz. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız, aziz milletimiz bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapacaklar. Meclis'te verdikleri desteğin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımıza 28 Mayıs'ta güçlü bir destek verecekler" ifadelerini kullandı.

Varank, şöyle devam etti:

"Diyor ki Abdüllatif Şener, 'Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştirmesi mümkün olamaz. Meclis'ten hiçbir kanunu geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter, demokrasi artık hayal olur. Bu yönetim meclisten bütçe bile geçiremez.' Gerçekten eğer cumhurbaşkanıysanız bütçenizi Meclis onaylıyor. Meclis'ten bütçe bile geçirme şansınız ortadan kalkıyor."

'DEPREMZEDELERİN GÖZÜNÜ BOYAYIP OYLARINI ALMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ'

Deprem bölgesinden Cumhur İttifakına verilen oylar nedeniyle seçimden sonra depremzedelere yönelik kötü sözler söylenildiğini belirten Varank, "Neden yaptılar bunu? Oradaki kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na oy verdiği için yaptılar. Demek ki bunlar aslında 'Biz depremzede kardeşlerimize yardım ediyoruz' derken onlara hakikaten yardım etmek istemiyorlarmış. Onların gözünü boyayıp oylarını almaya çalışıyorlarmış. O kardeşlerimizin oy vermediğini gördükleri anda hemen eski versiyonlarına geri dönmüşler. Millete hakaret eden, kimseyi beğenmeyen, milletin aklıyla dalga geçmeye çalışan eski versiyonlarına dönüyorlar. Hadi bunu normal vatandaşlar yaptığında belki dersiniz ki '3-5 kişi bu zihniyette, bunlar Türkiye'yi yansıtmıyor' ama bakıyorsunuz, kendi Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri depremzede vatandaşlarımızı cumhurbaşkanına oy verdiği için otellerden seçim sonrasında atmaya kalkıyor. İşte bu zihniyetin bu ülkede başarılı olma şansı olmaz" dedi.

'OYA GÖRE İŞ YAPSAYDIK NE İZMİR'DE NE ANTALYA'DA NE DE MUĞLA'DA İŞ YAPARDIK'

Vatandaşların kimin samimi olduğunu, kimin gerçekten kendisine hizmet ettiğini, kimin milletinin yanında olduğunu çok iyi bildiğini anlatarak, "İstediğiniz tiyatroyu oynayın, bu vatandaşı kandıramazsınız. Hizmet öyle oy almak için de yapılmaz. Defne'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı bir ilçede biz Devlet Hastanesini yapıyoruz. Eğer biz oya göre hizmet verecek olsaydık ne İzmir depreminde orada bir iş yapardık ne Antalya yangınında orada bir iş yapardık ne yangında Muğla'da bir iş yapardık. Biz meselelere böyle bakmıyoruz. Nerenin, hangi hizmete ihtiyacı varsa biz o sorumluluğu aldıktan sonra bu bizim vazifemizdir. Bize oy vermiş, vermemiş bizim için önemli değil" ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİM İSTİYORSANIZ, DEĞİŞMESİ GEREKEN GENEL BAŞKANINIZ'

Son olarak CHP ve Millet İttifakı'na oy verenlere seslenen Varank, "Hangi partiyi destekliyorsanız destekleyin, bu sizin kendi tercihiniz ama ben samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten 11 seçimdir yenilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bakınız eğer bu seçimde değişim olsun istiyorsanız değiştirmeniz gereken kişi sizin genel başkanınız, değişim oradan başlayacak. Onun için hem bu değişimi sağlamak hem de hayatınızda bir kez olsun 'biz de kazanmanın mutluluğunu yaşayalım' diyorsanız Sayın Cumhurbaşkanımıza bu seçimde oyunuzu verin ve inşallah Türkiye Yüzyılının kapılarını hep birlikte açalım" dedi. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-23 22:48:27



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