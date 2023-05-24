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Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır

DHA

Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda yürütmenin başka bir ittifakta, yasamanın başka bir ittifakta olduğu sistemde, emin olun bir Cumhurbaşkanı Meclis'ten bütçesini bile geçiremez. Çünkü bütçe kanunla yapılır. Bu kanunu da Meclis'ten geçirebilirsiniz. Artık Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız 28 Mayıs'ı en güzel şekilde değerlendirecektir" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Eski Otokop Sitesi'ni ziyaret etti. Makam aracı Togg ile gelen Mustafa Varank, kemençe ve horon ekibince karşılandı. Varank, kemençe ekibinin Togg'a binme isteğini geri çevirmeyerek ekibe araçla tur attırdı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da eşlik ettiği Bakan Varank, Bursa'yı sokak sokak gezmeye devam ettiklerini söyledi. Karşılaştığı herkesin Togg'u çok beğendiğini söyleyen Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. 'Allah razı olsun. Devletimiz, bizim mühendislerimiz böyle bir şey yaptığı için biz çok teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini biz biliriz' diyorlar. Bizim aslında bütün derdimiz Türkiye'yi katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine devam edebilmek. Bu manada Türkiye'nin otomobili projesi de Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje" diye konuştu.
`VERDİĞİ SÖZLERİN HEPSİ KANUN GEREKTİRİYORDU'
Seçim sürecinin ilk aşamasının 14 Mayıs'ta tamamlandığını ve milletin, Cumhur İttifakı'nı Meclis'te çoğunluğa taşıdığını söyleyen Varank, bu sonuçla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının geride kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Millet çarkların doğru işlemesinin istikrardan geçtiğinin farkında. Onun için de yürütmeyle yasamanın uyum içerisinde çalışması lazım. Baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri artık yerine getirme şansı yok. Çünkü verdiği sözlerin hepsi kanun gerektiriyordu. Meclis'ten yasa çıkarmayı gerektiriyordu. Dolayısıyla hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceği artık tescillenmiş oldu ama sadece bununla da değil, yürütmeyle yasama, ahenk içerisinde çalışmazsa bu ülkede gene sıkıntı çıkar. Şu anda yürütmenin başka bir ittifakta, yasamanın başka bir ittifakta olduğu sistemde emin olun bir Cumhurbaşkanı, Meclis'ten bütçesini bile geçiremez. Çünkü bütçe kanunla yapılır. Bu kanunu da Meclis'ten geçirebilirsiniz. Artık Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız 28 Mayıs'ı en güzel şekilde değerlendirecektir. Burada bir kaosa müsaade etmeyecektir. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız´ı yine Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacak, dümeni ona teslim edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz."
`ÜMİT ÖZDAĞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE PAZARLIK İÇERİSİNDE´
Cumhur İttifakı olarak ilkeli siyaset yaptıklarını, hiçbir pazarlık içerisinde olmadıklarını söyleyen Mustafa Varank, "İnanıyorum ki vatandaşlarımız, ferasetiyle inşallah 28 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak. Biz her zaman ilkeli siyaset yaptık. Hiç pazarlıkların içerisine girmedik. Birkaç gündür belki takip ediyorsunuzdur. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlıklar içerisinde. Ne deniyor? 'Yok İçişleri Bakanlığını ona vereceklermiş, bir bakanlığı daha ona vereceklermiş, kurumları onlara vereceklermiş'. Bu kirli pazarlık siyaseti Türkiye'yi bir yere götürmez. Hiçbir zaman da götürmedi. Bundan önce bu kirli pazarlık siyasetiyle kurulan koalisyonları siz hatırlıyorsunuz. O pazarlıkları 8 ayda, 1 yılda değişen hükümetleri siz biliyorsunuz. Bu ülkenin neler çektiğini sizler gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu kirli pazarlık siyasetini de ülkenin gündeminden düşürmenin yolu 28 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçiyor" diye konuştu.
Varank, daha sonra Yeni Otokop Sitesi'ne geçerek buradaki esnafı da ziyaret etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-05-24 15:05:46

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