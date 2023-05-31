Traktörde alkolle şampiyonluk kutlayan sürücüye 19 bin 835 TL ceza



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA´da, traktörüyle Galatasaray´ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Selami Ç. (51) direksiyon başında alkol içerken polis ekiplerince yakalandı. Alkol testini reddeden ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. İnegöl ilçesinde caddeleri trafiğe kapatarak konvoy yapan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutlarken polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlamaların yoğun olduğu Atatürk Caddesi´nde denetim yapan polis ekipleri konvoyda bulunan 16 ALJ 442 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon başında alkol kullandığını tespit etti. Durdurulan traktörün sürücüsü Selami Ç.(51) alkol testini reddederek bölgeden uzaklaşmak istedi. Polis ekiplerine direnerek zor anlar yaşatan Selami Ç.´nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddeden Selami Ç. gözaltına alınırken, alkol metre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı. Polis merkezine götürülen Selami Ç.´nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-31 00:14:20



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