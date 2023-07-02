Bursa'da, oto lastikçide yangın



Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, bir oto lastikçide çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. iişletmede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir kara yolu Gökçeköy Mahallesi girişindeki bir lastikçide meydana geldi. Oto lastikçide, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından, yandaki otluk alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anında çıkan dumanlar, şehrin birçok noktasında görüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar meydana geldi. Yangın anı, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN

2023-07-02 17:32:48



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