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        Amcasının evini ateşe verdi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:00
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        Amcasının evini ateşe verdi
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen Tarkan B. (29), üst katta oturan amcasının evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçmaya çalışan Tarkan B., yakalanıp, gözaltına alındı.

        Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Hoşgörür Sokak'taki 3 katlı binanın ilk katında oturan Tarkan B., saat 15.30 sıralarında üst kattaki amcasının evini ateşe verdi. Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Tarkan B.'nin kuzeni Cemre Su B. (12) ile fenalık geçiren amcasının eşi Sevinç B.´ye (58), olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

        Olay sonrası kaçmaya çalışan Tarkan B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-18 17:59:57

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