TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı
Denizhan KARAHANCI/BURSA,(DHA) -Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11´inci Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında düzenlenen yarışın birincisi, 9 puanla Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.
TAYK-Eker Olympos Regatta, yat yarışçılarını yine Tirilye´de buluşturdu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200´ün üzerinde yelkenci katılım sağladı. 11´inci TAYK-Eker Olympos Regatta´nın, Tirilye´den Moda´ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir ilk de gerçekleşti. 11´inci yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgar üstü off-set şamandırası kullanılarak, 80 dereceden gelen rüzgarla orsa seyrinde verildi.
Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının, doruk noktasında hissedildiği yarışta yelkenliler, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçerken, 11´inci TAYK Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımının, 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta, kategori liderleri ise şöyle sıralandı:
IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV
IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1
IRC2 Sınıf: ETİ Alize M
IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2
TAYK Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:
IRC0 Sınıf:
ENKA Cheese IV
Orient Express 6
Borusan Racing Çılgın Sigma 2
Mesa Holding ShakShuka 3
Eker Süzme
IRC1 Sınıf:
Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1
AKPA Chemicals 2
Logo
MSİ Sailing Team AG Anything Goes
Columbia Alize 1070
AKKİM Hedef Yelken 40
Borusan Racing Evolution
CMC Holding Pinokyo 1
IRC2 Sınıf:
ETİ Alize M
Coca Cola İçecek DasCarina
Eker Efsane Sailing Team DasDojo
Tüpraş Fenerbahçe 5
BurganbankExtrem
LatroSailing AG Matrix
IRC3 Sınıf:
Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2
NTS Danışmanlık Falcon
Organik Kimya Electron
Yapı Kredi Fenerbahçe 3
ESC Sailing Lithosan Yelken Takımı Alchera
Turkcell Alize
11. TAYK Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübü´nde düzenlenecek törenle verilecek.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI
2023-08-21 14:27:06