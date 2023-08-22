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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:22
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını
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        Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde yol kenarındaki otlukta çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 1 helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Hayırlar ile Ekinli kırsal mahallerinin arasında bulunan yol kenarındaki otlukta çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormana sıçrarken, bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesi´ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 30 araç ve iş makineleri ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Bölgeye çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler sevk edilirken, Muğla´dan 1 yangın söndürme helikopteri talep edildiği öğrenildi.

        'YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR'

        Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yangının sigara izmaritinden çıktığının değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

        "Hayırlar ile Ekinli mahallelerimiz arasında orman bölgemizde bir yangın meydana geldi. Şu anda Orman İşletmesi´ne ait helikopter, yangın söndürme araçları, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne ait araçlar, Karacabey Belediyesi´ne ait araçlar, iş makineleri hepsi burada. İlçe Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanımız Mahir Binbaşı ile birlikteyiz. Orman İşletmesi´ne ait arkadaşlar burada. Herkes cansiperane çalışıyor. Yangını söndürmek için gayret gösteriyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Sigara izmariti de olabilir. Biz bütün vatandaşlarımızı bu yaz günlerinde, sıcak havalarda, milli servetlerimizi korumaya davet ediyoruz. Dikkatli olmaya davet ediyoruz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

        2023-08-22 20:20:48

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