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        Eski eniştesini vuran şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:11
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        Eski eniştesini vuran şüpheli tutuklandı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde eski eniştesi Muhammed E.´yi (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Suriye uyruklu Muhammed Musa (25), yakalanıp, tutuklandı. Musa ifadesinde, eski eniştesini ablasını arayıp, çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağını söyleyerek tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü.

        Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Suriye uyruklu olan Muhammed Musa ile eski eniştesi Muhammed E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Musa, tabancayla Muhammed E.´yi göğsünden vurdu. Muhammed E. markete sığınırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammed E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETMİŞ 

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Osmangazi ilçesine kaçtığını belirledi. Muhammed Musa, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Musa emniyetteki ifadesinde, eski eniştesinin ablasına barışma teklifinde bulunduğunu, olumsuz cevap alınca da tehdit ettiğini öne sürerek "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Ben de görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada tabancayla ateş ettim" dediği belirtildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Musa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-25 15:09:39

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