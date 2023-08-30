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        Bursa'da 100 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:03
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        Bursa'da 100 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        BURSA, (DHA)BURSA'da, piyasa değeri 100 bin TL olan toplam 120 kaçak elektronik sigara ele geçirilen operasyonda yakalanan A.A. (19) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında, ilçe merkezinde satışı yapılmak üzere kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisine ulaştı. A.A.'yı fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelinin kaçak elektronik sigaraları satmak için hazırlık yaptığını belirleyip harekete geçti. Evinden çıktığı sırada A.A., yanındaki çantada piyasa değeri 100 bin TL olan toplam 120 kaçak elektronik sigara ile yakalandı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya BURSA,(DHA)

        2023-08-30 10:01:03

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