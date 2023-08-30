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        Duraktaki kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp görüntü çeken 7 kişiye gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:36
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        Duraktaki kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp görüntü çeken 7 kişiye gözaltı
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, otobüs durağında bankta oturan trans birey olduğu belirtilen kişiye kamyonetle yaklaşan grubun yangın tüpüyle gaz sıktığı olaya ilişkin 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Olay, 18 Ağustos gecesi Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaşıp burada bankta oturan C.B. isimli kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı. Görüntülerde, C.B.'nin, oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. (21) ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö.(20), Ö.K.(20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

        2023-08-30 15:34:57

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