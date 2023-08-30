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        Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen cinayet şüphelisi, öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:01
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        Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen cinayet şüphelisi, öldürüldü
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        Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da işlediği cinayet nedeniyle cezaevine giren, sağlık sorunları nedeniyle de 2 ay önce tahliye edilen Engin Altın (41), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi´nde meydana geldi. 26 Nisan günü Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş (41) ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş´i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Ermiş, kurtarılamadı. Tedavisinin tamamlanıp taburcu olan Engin Altın, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Altın ile kendisini yaralayan Oğuz Ermiş tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        SAĞLIK RAPORUYLA SERBEST BIRAKILDI

        Kurşunlar nedeniyle kalça kemiği ve bacaklarında kırıklar olan Engin Altın´a 2 ay önce sağlık heyeti tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle rapor verildi. Rapor gereği Altın, cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kendi emlakçılık yaptığı ofisine giden Engin Altın, bugün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden yara alan Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Mehmet İNAN

        2023-08-30 16:59:20

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