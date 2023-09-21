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        Kaportacının eşi tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı: 6 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, tamir için bırakılan otomobille ailesini gezintiye çıkaran kaportacının eşi kaza yaptı. Otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 00:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:55
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        Kaportacının eşi tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı: 6 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, tamir için bırakılan otomobille ailesini gezintiye çıkaran kaportacının eşi kaza yaptı. Otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahalleleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hediye Fatul (27), sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan 16 AFK 978 plakalı otomobil ile ailesini alarak gezintiye çıktı. Hediye Fatul yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama yapan Tayyip Yasir Arslan (22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki Halide Fatul (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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