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        Kahvehanede uğradığı silahlı saldırıda öldü

        BURSA'daarkadaşlarıile kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Ümit Er (57), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:55
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        Kahvehanede uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        BURSA'daarkadaşlarıile kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Ümit Er (57), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Er, kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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