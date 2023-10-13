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        İNEGÖL'DE YABANCI UYRUKLU 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIP, SINIR DIŞI EDİLDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 07:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:27
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        İNEGÖL'DE YABANCI UYRUKLU 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIP, SINIR DIŞI EDİLDİ
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        BURSA'da,polisinbir eve yaptığı baskında yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanıp, sınır dışı edildi.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi´nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülen 31 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

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