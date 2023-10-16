Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü hayvanseverler kurtardı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü Adem Karabay (40), İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Adem Karabay yönetimindeki 54 AHH 820 plakalı beton mikseri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karabay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. O sırada doğadaki hayvanları beslemek için bölgede bulunan İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, devrilen beton mikserinin yanına gitti. Hayvanseverler, araçta sıkışan Karabay'ı kurtarmaya çalışırken durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayvanseverler tarafından yaralı olarak araçtan çıkarılan Karabay; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.