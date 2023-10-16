Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü hayvanseverler kurtardı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü Adem Karabay (40), İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü hayvanseverler kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü Adem Karabay (40), İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kaza saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Adem Karabay yönetimindeki 54 AHH 820 plakalı beton mikseri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karabay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. O sırada doğadaki hayvanları beslemek için bölgede bulunan İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, devrilen beton mikserinin yanına gitti. Hayvanseverler, araçta sıkışan Karabay'ı kurtarmaya çalışırken durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayvanseverler tarafından yaralı olarak araçtan çıkarılan Karabay; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da okçuluk tesisi açıldı
        Bursa'da okçuluk tesisi açıldı
        CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 6'sında kimin genel başkan olacağına...
        CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 6'sında kimin genel başkan olacağına...
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bursa'da konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bursa'da konuştu:
        Bursa Teknik Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleş...
        Bursa Teknik Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleş...
        Bursa'daki terör saldırısı davasında sanıklar esasa ilişkin savunmasını yap...
        Bursa'daki terör saldırısı davasında sanıklar esasa ilişkin savunmasını yap...
        Bursa'da otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı
        Bursa'da otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı