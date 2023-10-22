Düğünde havaya ateş açan magandayı arkadaşı uyardı; o anlar kamerada BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi, arkadaşının uyarısıyla silahını beline saklayıp, oyun oynamaya devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi, arkadaşının uyarısıyla silahını beline saklayıp, oyun oynamaya devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde, oyun oynandığı sırada bir kişi, tabancayla havaya peş peşe ateş etti. Yanına gelen arkadaşının uyarısıyla tabancayı beline saklayan kişi, oyun oynamaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.