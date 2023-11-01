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        Uludağ'da kaybolan 2 kişiyi JAK buldu

        BURSA'da UludağMilli Parkı´nda yürüyüşe çıkıp, dönüş yolunda kaybolan R.D. ve O.K., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:35
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        Uludağ'da kaybolan 2 kişiyi JAK buldu
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        BURSA'da UludağMilli Parkı´nda yürüyüşe çıkıp, dönüş yolunda kaybolan R.D. ve O.K., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı´nda meydana geldi. R.D. ve O.K., ormanda yürüyüş yaptı, dönüşte yolu kaybetti. R.D. ve O.K., kaybolduklarını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama- kurtarma ekiplerine bulundukları yerden konum atan R.D. ve O.K.yı aramak için 5 personel ormana sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama- kurtarma çalışmalarının ardından R.D. ve O.K., ekiplerce bulundu. JAK ekipleri tarafından bulunan R.D. ve O.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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