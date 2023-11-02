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        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

        BURSA'da,taksinin motosiklete çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 00:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:05
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        Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
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        BURSA'da,taksinin motosiklete çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Avcı yönetimindeki 16 T 0723 plakalı taksi, aynı istikamette ilerleyen Muhammet Abdu'nun kullandığı 16 MB 8777 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, taksi ise refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler ile taksideki 4 yolcu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme soruşturma başlattı.

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