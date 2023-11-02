Türkiye´nin ilk kadın mahalle bando takımının şefi de mahallenin kadın muhtarı BURSA´nınBarış Mahallesi´nde yaşayan ve daha önce hiçbir müzik tecrübesi olmayan kadınların, 2019 yılında kurduğu Barış Kadın Bando Takımı, bu yönüyle Türkiye´de ilk olma özelliği taşıyor. 15 kişiyle kurulan ve sayısı 30 kişiye ulaşan bando takımında, lise öğrencisinden mali müşavir ve hemşireye, diyetisyenden ev kadınına, 16- 65 yaş arasında çeşitli meslek grubundan kadınlar yer alıyor. Bando takımının şefliğini ise mahallenin muhtarı Sevilay Karaca yürütüyor.

BURSA´nınBarış Mahallesi´nde yaşayan ve daha önce hiçbir müzik tecrübesi olmayan kadınların, 2019 yılında kurduğu Barış Kadın Bando Takımı, bu yönüyle Türkiye´de ilk olma özelliği taşıyor. 15 kişiyle kurulan ve sayısı 30 kişiye ulaşan bando takımında, lise öğrencisinden mali müşavir ve hemşireye, diyetisyenden ev kadınına, 16- 65 yaş arasında çeşitli meslek grubundan kadınlar yer alıyor. Bando takımının şefliğini ise mahallenin muhtarı Sevilay Karaca yürütüyor.

Nilüfer ilçesinin Barış Mahallesi´nde yaşayan, ziraat mühendisi, mali müşavir, hemşire, veteriner hekim gibi çeşitli meslek gruplarında yer alan 15 kadın, mahallenin kadın muhtarı Sevilay Karaca´nın öncülüğünde 2019 yılında bir araya gelerek, Türkiye´nin ilk mahalle kadın bando takımını kurdu. Hiçbir müzik tecrübesi olmayan kadınlar, her akşam iş çıkışı buluşarak yaptıkları provalarla kendilerini geliştirdi. Kimi zaman bir sitenin bahçesinde, kimi zaman araçlarını park ettikleri garajlarda provalarını sürdüren bando takımının üye sayısı zaman içerisinde 30´a ulaştı. Lise öğrencileri, ev kadınları, anneanne ve babaanneler de bando takımının birer üyesi oldu. 4 yıldan bu yana çeşitli etkinliklerde yer alan ve 16-65 yaş arasındaki üyelerden oluşan Barış Kadın Bando Takımı, mahallenin kadın muhtarı Sevilay Karaca şefliğinde, Cumhuriyet´in 100´üncü Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı Nilüfer ilçesindeki yürüyüşte de kortejin en önünde yer aldı. Barış Kadın Bando Takımı, trampetler ve nefesli müzik aletleri eşliğinde çaldıkları marşlarla, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı coşkusuna önderlik etti.

`BANDOYU ESKİ BAYRAMLARDAKİ COŞKUYU YAŞATMAK İÇİN KURDUK´

Kuruluş amaçlarının da çocukluklarındaki bayramlarda yaşadıkları coşkuyu bugüne taşımak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen bando takımı şefi Sevilay Karaca, karşılarında kadın bando takımını gören insanların önce şaşkınlık yaşadığını sonra da gurur duyduğunu belirterek, "Bando takımını, eski bayramlardaki coşkuyu yaşatmak için kurduk. 4 senedir çalıyoruz ve geldiğimiz noktada, çok parlak bir ilerleme kaydettik. Milli bayramlarda, sokaklarda çalarak yürüyüş yapıyoruz. Bizi görenler camdan el sallıyor, sokakta bizimle birlikte yürüyor ve alkışlıyor. Çok fazla tebrik telefonu ve mesaj alıyoruz" diye konuştu.

`HEDEFİMİZ ÜYE SAYIMIZI 60´A ÇIKARMAK´

İlk zamanlarda sadece trampet çaldıklarını, aralarına gençlerin katılmasıyla birlikte nefesli müzik aletlerine de geçtiklerini belirten Karaca, "Şu anda bando takımımızda en küçük 16, en büyük 65 yaş olmak üzere 30 kişilik bir ekip var. Genç arkadaşlarımızın takıma dahil olması ile birlikte nefesli müzik aletlerimiz eklendi. Artık sokaklarda, caddelerde, marşlar söyleyerek ilerleyebileceğiz. Takımımızda öğrenci, ziraat mühendisi, hemşire, diyetisyen ve pek çok meslekten arkadaşımız var. İlerleyen zamanlarda üye sayımızı 60´a çıkarmak istiyoruz" dedi.

Herhangi bir finans kaynakları olmadığını sponsorlar sayesinde bugüne kadar geldiklerini söyleyen Barış Kadın Bando Takımı Şefi Sevilay Karaca, "Müzik aletlerimizin bir kısmını Nilüfer Belediyesi sağladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün özel bir okulda etkinlik yaptık, onlar da bize müzik aleti hediye etti. Yani özetle biz sponsorlar sayesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzik evrensel ve buradaki arkadaşlarımızın hepsi, Atatürk´ün izinde, ilke ve inkılaplara bağlı. Cumhuriyet´in 100´üncü yılında bu orkestrayı tamamlayabildiğimiz için çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti daha nice yüzyıllar ilerleyecek" ifadelerini kullandı.