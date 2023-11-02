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        Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katındaki boyahanede çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:10
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        Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katındaki boyahanede çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi 1´nci Mobilya Sokak´ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatı katında bulunan boyahanede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

        Çatı katında zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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