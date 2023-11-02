Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
BURSA´nınİnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katındaki boyahanede çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katındaki boyahanede çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 1´nci Mobilya Sokak´ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatı katında bulunan boyahanede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
Çatı katında zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.